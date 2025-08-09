  1. Ekonomi
İran'da dolar kuru hangi seviyede?

İran Merkez Döviz Piyasası'nda döviz kurları bugün güncellendi.

İran’da serbest piyasada Amerikan doları kuru bugün 92 bin 200 tümen seviyesinden işlem gördü.

Dün ise Amerikan doları kuru 93 bin 450 tümen seviyesinden işlem gördü.

