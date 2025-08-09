https://tr.mehrnews.com/news/1929294/ 9 Ağu 2025 08:28 News ID 1929294 Ekonomi Ekonomi 9 Ağu 2025 08:28 İran'da dolar kuru hangi seviyede? İran Merkez Döviz Piyasası'nda döviz kurları bugün güncellendi. İran’da serbest piyasada Amerikan doları kuru bugün 92 bin 200 tümen seviyesinden işlem gördü. Dün ise Amerikan doları kuru 93 bin 450 tümen seviyesinden işlem gördü. News ID 1929294 کپی شد İlgili haberler İran'da güncel dolar fiyatı İran'da dolar fiyatında son durum İran'da dolar fiyatı kaç? İran'da doların bugünkü fiyatı İran'da doların güncel fiyatı Ekler dolar dolar fiyatı dolar kuru Ekonomi İran
