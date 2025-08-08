https://tr.mehrnews.com/news/1929272/ 8 Ağu 2025 09:23 News ID 1929272 Ekonomi Ekonomi 8 Ağu 2025 09:23 İran'da güncel dolar fiyatı İran Merkez Döviz Piyasası'nda döviz kurları bugün güncellendi. İran’da serbest piyasada Amerikan doları kuru bugün 93 bin 450 tümen seviyesinden işlem gördü. Dün ise Amerikan doları kuru 93 bin 960 tümen seviyesinden işlem gördü. News ID 1929272 کپی شد İlgili haberler İran'da dolar fiyatında son durum İran'da doların güncel fiyatı İran'da dolar fiyatı kaç? İran'da doların bugünkü fiyatı Ekler Ekonomi dolar İran dolar fiyatı dolar kuru
