İran Denizciliği küresel sıralamada yükseldi

Alphaliner’in en son yayınladığı sıralamaya göre, İran İslam Cumhuriyeti Denizcilik Şirketi (IRISL), dünyanın en büyük konteyner taşımacılığı hatları arasında 16. sıraya yükseldi. Şirket, önceki sıralamasına göre üç basamak birden ilerledi.

Bu yükseliş, sadece birkaç ay içinde gerçekleşmiş olmasıyla IRISL’in operasyonel kapasitesindeki gözle görülür gelişimi ve filo kapasitesindeki artışı gözler önüne seriyor.

Şirketin yükselişinde; TEU (yirmi fitlik konteyner birimi) kapasitesinin artırılması, filonun optimize edilmesi, özellikle Çabahar üzerinden olmak üzere bölgesel ve uluslararası lojistik koridorların geliştirilmesi, gemilerin yurt içinde onarımı ve modernizasyon programlarının uygulanması ve tüm bunların yaptırımlar altındaki zorluklara rağmen gerçekleştirilmesi etkili oldu.

Bu gelişmelerin aynı hızla devam etmesi durumunda, IRISL’in dünyanın en büyük 15 konteyner taşımacılığı şirketi arasına girmesi de muhtemel görünüyor.

Yeni sıralamada ise İsviçre merkezli MSC (Mediterranean Shipping Company) birinci sırada yer alırken, onu Maersk, CMA CGM, COSCO ve Hapag-Lloyd takip ediyor.