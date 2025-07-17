ABD, İran modeli İHA’yı kopyaladı

ABD Savunma Bakanlığı, İran’ın ünlü Şahit insansız hava aracına (İHA) neredeyse birebir benzeyen, düşük maliyetli bir İHA’yı kamuoyuna tanıttı

“LUCAS” adı verilen bu yeni İHA, İran yapımı Şahit İHAsının tasarımına ve çalışma prensiplerine büyük ölçüde benzerlik gösteriyor.

ABD merkezli askeri analiz sitesi Defense Blog’un haberine göre, LUCAS dün Pentagon’da Savunma Bakanı Pete Hegseth’in katıldığı bir törenle tanıtıldı.

Arizona merkezli Specter Works firması tarafından geliştirilen LUCAS, hem hedef dron hem de savaş amaçlı kullanılabilecek şekilde tasarlandı.

LUCAS, farklı fırlatma sistemleriyle çalışabiliyor: roketle fırlatma ya da kamyon üzerinden sahaya sürülme gibi çoklu operasyon seçeneklerine sahip.

Bu özellikleriyle düşük eğitim gereksinimiyle hızlı konuşlandırma imkânı sağlıyor.

Haberin dikkat çeken kısmı ise, LUCAS’ın yalnızca benzer bir sistem değil, neredeyse İran’ın Şahit İHA’sının doğrudan bir kopyası olması. Özellikle Ukrayna ve Ortadoğu’daki savaş sahalarında geniş bir şekilde kullanılan Şahit İHAlarının etkinliği, ABD’nin benzer bir model geliştirmesine doğrudan yol açmış görünüyor.

Şirket yetkilileri, LUCAS’ın tüm testlerden başarıyla geçtiğini ve yakın gelecekte seri üretime alınarak ABD hava filosuna katılacağını açıkladı.