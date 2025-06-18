İsrail'i zora sokan Fettah füzesi nedir?

İran’ın yerli imkanlarla geliştirdiği hipersonik füze Fettah, Ortadoğu’daki askeri dengeleri değiştirme potansiyeliyle dikkat çekiyor.

"Fettah" hipersonik füzesi 21 Eylül 2024 tarihinde Tahran’da düzenlenen askeri geçit töreninde görücüye çıkarıldı.

Adı Arapça’da “galip” anlamına gelen ve İslam Devrimi Lideri Ayetullah Ali Hamanei tarafından verilen bu füze, İran’ın füze teknolojisinde kaydettiği önemli bir ilerleme olarak değerlendirilmektedir.

Fettah'ın özellikleri

Fettah hipersonik füzesinin menzili, İran resmi kaynaklarına göre 1400 kilometre ancak bazı kaynaklara göre bu menzil 2000 kilometreye kadar çıkarılabiliyor.

Fettah füzesi teknolojisi gereği farklı yönlerde ve yüksekliklerde hareket etmesi nedeniyle hiçbir füze tarafından imha edilemez.

Bu füzenin menzili yaklaşık 1.400 kilometre olarak bilinirken, saatte 13 ila 15 Mach hıza ulaşabiliyor. Bu da saniyede 4.400 ila 5.100 metre arasında değişen bir hız anlamına geliyor. Bu verilere göre, İran’dan fırlatılan Fettah füzesinin İsrail’e varış süresi yaklaşık 5 dakika civarında gerçekleşiyor.