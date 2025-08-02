İran, “Nahid-2” uydusunu yerli roketle fırlatmaya hazırlanıyor

İran Uzay Ajansı Başkanı Hasan Salariye, tamamen yerli olarak tasarlanıp üretilen “Nahid-2” haberleşme uydusunun nihai test aşamasına ulaştığını duyurdu. Bu uydu, İran’ın yeni nesil haberleşme uydularını tasarlama ve geliştirme yeteneğinde geldiği teknik olgunluğu simgeliyor.

Salariye Nahid-2, İran Uzay Araştırmaları Enstitüsü ve bazı yerli teknoloji firmalarının işbirliğiyle üretildi. Uydu, özellikle Ku bandında çalışmak üzere geliştirildi ve yüksek bant genişliği sayesinde veri aktarımı, uydu telefon hizmetleri ve yayıncılık gibi alanlarda kullanılabilecek. Ayrıca üç eksenli kontrol, telemetri, komut alma sistemleri, güç dağıtımı ve sıcaklık kontrol sistemleri gibi ileri teknolojiler de bu uydu ile test ediliyor. dedi

Başkan ayrıca "İran şu anda “Nahid-3” uydusunu tasarlama aşamasında ve “Nahid-2”nin ikinci versiyonu da fırlatılmaya hazır durumda. Ülke, düşük yörüngede (LEO) uydular üretmenin yanı sıra gelecekte jeostatik (GEO) yörüngede çalışan haberleşme uyduları ve uydu takımları (konstelasyon) kurmayı hedefliyor." ifadelerini kullandı

Salariye sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk “Nahid-2” uydusu, hedeflenen özel yörüngeye ulaşabilmek amacıyla Rusya’nın Soyuz roketiyle fırlatıldı. Uluslararası düzeyde pek çok ülke benzer şekilde yabancı fırlatma sistemlerini kullanıyor. Ancak ikinci “Nahid-2” uydusu, İran yapımı Simurg roketiyle fırlatılacak.

İran, Simurg ve Kaim-100 gibi roket sistemlerini geliştirerek 300 kilograma kadar olan uyduları yörüngeye yerleştirme kapasitesine ulaştı. Ayrıca daha ağır yükleri taşıyabilecek “Sarir” ve “Suruş” sınıfı roketler de geliştirilmeye başlandı. Ülke içinde inşa edilen Çabahar Uzay Üssü, İran’ın farklı yörüngelere doğrudan erişimini kolaylaştıracak."