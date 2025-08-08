İran, Siyonist İsrail'in Gazze'yi işgal planını kınadı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, Siyonist rejimin Gazze'yi işgal etme ve bölge sakinlerini zorla göç ettirme planını kınadı.

İsrail rejiminin bu planla soykırım projesini tamamlamak istediğini kaydeden Bekayi, ''Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından aranan ve eylemleri Uluslararası Adalet Divanı tarafından soykırım suçu olarak tanımlanan, siyonist suçluların Gazze'yi tamamen işgal etme tehdidi, bu rejimin Gazze'de Filistinlilere karşı soykırım yapma yönündeki özel niyetinin bir başka açık göstergesidir ve bu husus Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uluslararası Adalet Divanı tarafından dikkate alınmalıdır’’ dedi.

Bekayi, işgal altındaki Filistin topraklarında işlenen soykırım ve iğrenç suçları durdurmak için her ülkenin ve Birleşmiş Milletler'in hukuki ve ahlaki sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, ABD ve diğer bazı Batılı ülkelerin Siyonist rejimin suçlarına ortak olmaya devam etmesini ''utanç verici’’ olarak nitelendirdi.

İran’ın İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Taha’ya ve Türkiye ile Suudi Arabistan dışişleri bakanlarına gönderdiği mektupta, Gazze’deki insani felaket ve siyionist rejimin işgal planlarına karşı olağanüstü bir İİT toplantısı düzenlenmesi çağrısı yaptığına atıfta bulunan Sözcü Bekayi, İslam ülkelerini Filistin'deki mazlum halka yardım etmek için ortak hareket etmeye çağırdı.

