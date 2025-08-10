İran'dan Siyonist rejimin "Gazze" planına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı bir açıklamada Gazze ve Filistin'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, Gazze Şeridi ve Batı Şeria’da süren katliam ve soykırımın yanı sıra Kudüs’teki kutsal mekânlara yönelik saldırılardan derin endişe ve şiddetli nefret duyduğunu ifade etti.

Bakanlık mazlum Filistin halkıyla dayanışma ilan eden özgürlükçü devletler ve halkların ilkeli tutumlarını takdir ederek, soykırımın durdurulması ile Gazze halkına acil yardım sağlanması yönünde uluslararası toplumun sorumluluğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı, Siyonist rejim kabinesinin Gazze Şeridi’nin tamamen işgal edilmesi ve sakinlerinin zorla göç ettirilmesine ilişkin son kararını kesin bir dille kınayarak, bunu, Filistinlilerin soykırımına yönelik planın tamamlanması ve Filistin’in kimliğinin ve varlığının ortadan kaldırılması yönünde değerlendirdi.

Bu kararın, uluslararası hukukun açık ihlali olup, zor ve askerî güç kullanarak işgali genişletmek ve işgal altındaki tüm Filistin’de yeni fiili durumlar yaratmak amacıyla atılmış kasıtlı bir adım olduğu vurgulanan açıklamada, “Hiç şüphe yok ki Siyonist rejimin Filistin halkını yeniden zorla göç ettirme girişimleri kınanmalıdır ve Kudüs’teki kutsal mekânların tarihi ve hukuki statüsünün korunması gerekmektedir” ifadesi yer aldı.

Bakanlık, Siyonist rejimin Gazze’ye yönelik saldırılarının derhâl ve tamamen durdurulması, bu bölgeye acil, koşulsuz ve eksiksiz insani yardımların ulaştırılması, yardım kuruluşlarının insani görevlerini yerine getirme özgürlüklerinin teminat altına alınması, acil ve tam ateşkese ulaşılması için bölgesel ve uluslararası çabaların desteklenmesi, işgalci askerlerin Gazze Şeridi’nden çekilmesi, esirler ve tutukluların karşılıklı olarak serbest bırakılması ve Gazze’nin yeniden inşa planının uygulanması gerekliliğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Siyonist rejim yetkilileri hakkında tutuklama kararı çıkarması ve Uluslararası Adalet Divanı’nın işgal altındaki Filistin’de soykırım suçu ile ilgili talimatları ışığında, Gazze’de işlenen korkunç suçların ve benzeri görülmemiş insani felaketlerin sorumluluğu bu rejime aittir. Uluslararası toplumdan, özellikle BM Güvenlik Konseyi ve diğer uluslararası hukuk ve insan hakları kurumlarından, yasal ve ahlaki görevlerini yerine getirerek Siyonist suçluların yargılanması ve cezalandırılması sürecini başlatmaları ve bu rejimin uzun süredir devam eden cezasızlığına son vermeleri beklenmektedir.

Filistin halkının ulusal haklarının elde edilmesi, başta kendi kaderini tayin hakkı ve başkenti Kudüs olan bağımsız ve bütünleşmiş bir Filistin devletinin kurulması olmak üzere, yasal ve ahlaki bir zorunluluktur. İran Dışişleri Bakanlığı, Filistin halkının işgal, apartheid ve sömürgecilikten tamamen kurtulma hakkına yönelik ilkeli tutumunu bir kez daha vurgulamakta ve Filistin topraklarının asıl sakinleri olan Müslüman, Hristiyan ve Yahudilerin kendi kaderlerini ve bu topraklarda kurulacak siyasi sistemi belirlemek üzere başvurulacak demokratik inisiyatifini hatırlatmaktadır.”