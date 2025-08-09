Azerbaycan ile anlaşma İran ile demiryolu bağlantısı fırsatı sağlıyor

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile imzalanan transit koridor anlaşmasının Ermenistan’ın İran’la önemli bir demiryolu bağlantısı kurmasını sağlayacağını vurguladı.

Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD Başkanı’nın huzurunda Beyaz Saray’da “Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası” isimli bir barış anlaşması imzaladı. Bu güzergah Azerbaycan’ı Ermenistan topraklarından Nahçıvan’a bağlıyor.

Paşinyan, bu güzergahın Ermenistan-Rusya ilişkilerini nasıl etkileyebileceği yönündeki endişelere yanıt vererek, “Bu proje Ermenistan’ın 30 yıldır sahip olmadığı bir Rusya demiryolu bağlantısı kazandıracak. Bu bağlantı Trump güzergahıyla veya Gürcistan-Azerbaycan güzergahıyla sağlanabilir.” dedi.

Ayrıca Ermenistan’ın demiryollarının Rusya kontrolünde olduğunu belirten Paşinyan, Rusya’nın Ejvan-Hrazdan ve Ejvan-Kazak hatlarının yeniden canlandırılması için yatırım yapabileceğini ancak Azerbaycan’ın da onayının gerektiğini söyledi.

Başbakan, projenin Ermenistan’ın İran ile demiryolu bağlantısı kurması için de önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Paşinyan, “Biz Orta Asya ile demiryolu bağlantıları kuruyoruz. Çin de Batı’ya yeni bir demiryolu hattı yapıyor. Bu vizyon çok önemli. Bu proje, İran ve ABD, Rusya ve ABD arasında ekonomik işbirliği için bir başlangıç olabilir.” diye konuştu.

İran’ın Kuzey-Güney otoyolunu inşa ettiğini hatırlatan Paşinyan, kısa süre içinde Meğri bölgesinde demiryolu inşaatına başlayacaklarını ve bunun işbirliği için önemli bir fırsat oluşturacağını söyledi.

Paşinyan, bu projenin sorunlar yaşayan ülkeler için Güney Kafkasya’da beklenmedik ama olumlu işbirlikleri yaratabileceğini ve “Barış Kavşağı” olarak anılacağını sözlerine ekledi.

Beyaz Saray’da anlaşmayı imzaladıktan sonra konuşan Paşinyan, “Bugün Azerbaycan ile barış anlaşmasıyla önemli bir başarı elde ettik ve iki ülke arasında yeni bir tarih inşa ediyoruz.” dedi.

Anlaşmayı “büyük bir anlaşma” olarak nitelendiren Paşinyan, “Azerbaycan ile barış anlaşması dünyayı daha iyi bir yer yapacak ve bölge ile dünya için olumlu etkileri olacak. Ayrıca ABD ile barış ve refaha ulaşabileceğiz.” ifadelerini kullandı.