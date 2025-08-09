Venezuela'dan İran'a işbirliği mesajı

Venezuela Dışişleri Bakanı Ivan Kheil, Karakas ile Tahran arasında diplomatik ilişkilerin 75. yıldönümü dolayısıyla İranlı mevkidaşı Seyyid Abbas Erakçi’ye bir mesaj gönderdi.

Mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Venezuela halkı, hükümeti ve şahsım adına, Venezuela ile İran arasında diplomatik ilişkilerin 75. yıldönümünü vesilesiyle en sıcak selamlarımı iletmekten onur duyuyorum.

Sayın Bakan,

Son on yıllarda Venezuela ile İran arasındaki kapsamlı stratejik ittifak önemli ölçüde gelişmiştir. Bu bağlamda hükümet, 2022-2042 işbirliği yol haritası ve çok taraflılık alanındaki sinerjiler temelinde, özellikle BM Şartı’nın savunulması için oluşturulan Dostlar Grubu çerçevesinde adil, barışçıl, eşitlikçi, çok merkezli ve çok kutuplu yeni dünya düzeninin güçlendirilmesine yönelik işbirliğini artırmaya yönelik isteğini belirtmektedir."