İran’dan Rusya’ya silah gönderdiği yönündeki iddialara tepki

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, 5 Ağustos Salı günü BM Genel Sekreteri ve BM Güvenlik Konseyi Başkanına gönderdiği bir mektupta, İran’ın balistik füze ve İHA’ları Ukrayna savaşında kullanılmak üzere Rusya’ya verdiği iddialarının “asılsız ve kanıtlanmamış” olduğunu belirtti.

Mektubun bir bölümünde şu ifadeler yer aldı:

"İran İslam Cumhuriyeti’nin balistik füze ve insansız hava araçlarını Rusya’ya Ukrayna’da kullanılması amacıyla teslim ettiğine dair iddia tamamen asılsız ve kanıtlanamazdır. Bu tür iddialar, İran’ı suçlu gösterme ve uluslararası toplumdaki gerçek güvensizlik ve istikrarsızlık nedenlerinden dikkatleri saptırmaya yönelik planlı bir yalan kampanyasının parçasıdır.”

İran İslam Cumhuriyeti’nin her zaman açık bir şekilde Ukrayna’daki ihtilafın barışçıl çözümünden, gerçek diyaloğun sağlanmasından, diplomasiden, uluslararası hukuktan ve tüm ülkelerin egemenliği ile toprak bütünlüğüne saygıdan yana olduğunu vurgulayan İrevani,"Ukrayna’daki savaşı kışkırtmak ve uzatmak konusunda ileri düzeyde sorumluluğu bulunan ABD, gelişmiş silahları sürekli olarak transfer ederek, askeri yardımlar sağlayarak ve provokatif politikalar izleyerek bu savaşı körüklemiştir. Şimdi ise diğer ülkeleri istikrarsızlaştırıcı davranışlarla suçlamakta ve bu, tamamen ikiyüzlü ve çifte standartlı bir tutumun açık göstergesidir" ifadesini kullandı.

İrevani ayrıca şunları da ekledi:

"İki yılı aşkın süredir ABD, diplomasi yerine askeri ve baskıcı bir gündem izlemekte ve bu durum Ukrayna halkının acılarını artırmakta, barışa yönelik tüm yolları tıkamaktadır. Daha da tehlikeli olan, ABD Başkanı’nın son dönemde yaptığı açıklamalar ve nükleer kapasiteli denizaltıların Rusya’ya yakın bölgelere konuşlandırılması gibi pervasız nükleer söylemler ve tırmandırıcı tehditlerdir. Bu, felaketle sonuçlanabilecek bir çatışma riskini ciddi şekilde artırmakta ve küresel barış ile güvenliği tehdit etmektedir."

İran’ın BM Temsilcisi ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"ABD, İran’ı yalan suçlamalarla itham ederken, aynı zamanda İsrail rejimine 12 Haziran 2025’te İran’a karşı sebepsiz yere başlattığı saldırgan savaşı için sınırsız askeri, mali ve siyasi destek vermektedir."

İrevani açıklamalarına, "ABD, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın denetimindeki barışçıl nükleer tesisleri hedef alarak doğrudan saldırgan bir eylemde bulunmuş ve uluslararası hukuk ile BM Şartı’nı açıkça ihlal etmiştir. Bu pervasız eylem, radyoaktif maddelerin yayılma riskiyle birlikte çevre ve halk sağlığı açısından ciddi bir tehdit oluşturmuştur. Dolayısıyla, bağımsız ülkelere yönelik saldırıları, işgali, insanlığa karşı suçları ve askeri eylemleri meşru görüp destekleyenlerin; aynı zamanda başkalarını istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerle suçlaması tam bir ikiyüzlülüktür" şeklinde devam etti.

İranlı diplomat ayrıca, "İran İslam Cumhuriyeti, Güvenlik Konseyi üyelerinden temelsiz iddiaların seçici, çarpıtılmış ve siyasi amaçlarla kullanılmasını açıkça ve kararlılıkla reddetmelerini istemektedir" diye kaydetti.