İspanya'da Filistin'e destek gösterileri

İspanya'da başkent Madrid başta olmak üzere birçok şehirde Filistin'e destek için gösteriler organize edildi.

Bazı sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla yapılan gösteriler kapsamında Madrid'in ünlü Retiro Parkı'ndaki Alfonso XII Anıtı önünde toplanan kalabalık, İsrail'in Filistin'deki soykırımını protesto etti.

İsrail'in Gazze'deki ambargosunu yıkmak için 44'ten fazla ülkede sivil girişimlerde bulunan "Küresel Gazze Hareketi"nin öncülük ettiği gösteriye katılan İspanyollar, Filistin bayrakları taşıyarak, "Katil İsrail", "Özgür Filistin" ve "Soykırımı durdurun" gibi sloganlar attı.

Park içindeki suni gölde kayıklarla turlayan, Filistin bayrağı sallayan ve sloganlar atan İspanyollar, İsrail'e tepkilerini evlerinden getirdikleri kaşıklarla tencere ve tavalara vurarak gösterdi.

Filistin'e destek eylemlerinin İspanya'da başkent Madrid dışında gün boyunca farklı saatlerde Sevilya, Granada, Barselona, Las Palmas, Tenerife, Segovia, Soria, Bilbao gibi birçok kentinde gerçekleşeceği açıklandı.