İsrail rejiminin hava yollarına Fransız kargo şirketinden boykot

Yedioth Ahronoth gazetesi, Fransa’da faaliyet gösteren Elizia kargo şirketinin, El Al ve tüm İsrail hava yolu şirketlerine yönelik tam bir boykot kararı aldığını bildirdi.

El-Mesire’ye göre, Yedioth Ahronoth gazetesi, Fransa’da faaliyet gösteren Elizia kargo şirketinin, El Al ve tüm Siyonist rejim hava yolu şirketlerine yönelik tam bir boykot kararı aldığını bildirdi.

Habere göre, sendikalar, Elizia çalışanlarının işgal altındaki topraklardan ve bu bölgeye yük taşıma zorunluluğunun kaldırılmasını talep etti.

Sendikalar, Fransız şirket çalışanlarının bu tür sevkiyatlara zorlanması halinde protesto eylemlerine başlayacakları uyarısında bulundu.

Daha önce de Brussels Airlines çalışanları, işgal altındaki topraklara uçuşların durdurulmasını istemişti.

