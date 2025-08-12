Fransa’dan İsrail Havayolu Şirketinin güvenlik personeline vize kısıtlaması

El Cezire’ye göre, İbranice yayın yapan The Jerusalem Post gazetesi, Fransa'nın Paris'teki El Al İsrail havayolu şirketinin güvenlik personelinin çalışma vizelerinin yenilenmesi sürecini, diplomatik heyetlerin bir parçası olarak durdurduğunu bildirdi.

Haberde, bu adımın Gazze Şeridi'ne karşı devam eden savaş nedeniyle atıldığı belirtildi.

Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'in Filistin devletini tanımayı planladığını açıklamıştı.

Yedioth Ahronoth gazetesi, dün Fransa’da faaliyet gösteren Elizia kargo şirketinin, El Al ve tüm Siyonist rejim hava yolu şirketlerine yönelik tam bir boykot kararı aldığını bildirdi