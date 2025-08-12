  1. Dünya
12 Ağu 2025 10:56

Fransa’dan İsrail Havayolu Şirketinin güvenlik personeline vize kısıtlaması

branice yayın yapan bir gazete, Fransa'nın, Siyonist rejime ait Paris merkezli havayolu şirketine karşı önlem aldığını duyurdu.

El Cezire’ye göre, İbranice yayın yapan The Jerusalem Post gazetesi, Fransa'nın Paris'teki El Al İsrail havayolu şirketinin güvenlik personelinin çalışma vizelerinin yenilenmesi sürecini, diplomatik heyetlerin bir parçası olarak durdurduğunu bildirdi.

Haberde, bu adımın Gazze Şeridi'ne karşı devam eden savaş nedeniyle atıldığı belirtildi.

Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'in Filistin devletini tanımayı planladığını açıklamıştı.

Yedioth Ahronoth gazetesi, dün Fransa’da faaliyet gösteren Elizia kargo şirketinin, El Al ve tüm Siyonist rejim hava yolu şirketlerine yönelik tam bir boykot kararı aldığını bildirdi

