Gazze'de şehit sayısı 61 bin 430'a çıktı

Gazze Şeridi’ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda 61 bin 430 kişinin hayatını kaybettiğini, 153 bin 213 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Açıklamaya göre, son 24 saatte 61 kişi şehit olurken 363 kişi de yaralandı. 18 Mart 2025’te başlayan yeni saldırı dalgasında ise 9 bin 921 kişi yaşamını yitirdi, 41 bin 172 kişi yaralandı.

Bakanlık ayrıca, yardım dağıtım merkezlerinde son 24 saatte 35 kişinin öldüğünü, 304 kişinin yaralandığını bildirdi. Böylece bu merkezlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1.778’e, yaralı sayısı 12 bin 894’e ulaştı.