Katil İsrail ordusunun, dün gece Gazze kentindeki Şifa Hastanesi yakınlarında gazetecilerin bulunduğu çadıra düzenlediği saldırıda şehit düşen gazeteci sayısı 6'ya yükseldi.

Gazze'deki soykırım savaşında şehit gazeteci sayısı 238'e ulaştı

Gazze Hükümet Basın Ofisi, bugün yaptığı açıklamada, İsrail’in yürüttüğü soykırım nedeniyle şehit edilen gazeteci sayısının 238’e yükseldiğini duyurdu. Bu artış, Tel Aviv rejiminin Gazze kentindeki “Şifa Hastanesi” çevresine düzenlediği hava saldırısında altıncı gazetecinin daha şehit olmasıyla gerçekleşti.

Açıklamada, “Gazeteci Muhammed el-Halidi’nin şehit olduğu açıklandıktan sonra, onun dünkü katliamda şehit edilen 5 gazeteci meslektaşına katılmasıyla, şehit gazeteci sayısı 238’e yükseldi” denildi.

El-Halidi’nin “Sahat” platformunda gazeteci olarak çalıştığı belirtilerek, İsrail işgal güçlerinin Gazze kentindeki Şifa Hastanesi çevresinde gazetecilerin bulunduğu çadırı doğrudan hedef aldığı korkunç katliamda, altıncı şehit gazeteci olduğu ifade edildi.

Basın Ofisi, Halidi’nin; El Cezire muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka, foto muhabirleri İbrahim Zahir ve Mü’min Aliyye ile ekip yardımcısı Muhammed Nevfel’den oluşan beş gazeteciye eklendiğini belirtti.

Basın Ofisi, uluslararası toplumu, dünya genelindeki ilgili kurum ve kuruluşları, işgalci İsrail’in işlediği suçları kınamaya, onu durdurmaya, uluslararası mahkemelerde yargılamaya ve sorumlularını adalet önüne çıkarmaya çağırdı. Ayrıca, soykırımın durdurulması, Gazze’deki gazetecilerin korunması ve öldürülmelerinin engellenmesi için ciddi ve etkili baskı yapılmasını talep etti.

Filistin Enformasyon Merkezi