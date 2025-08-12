Riyad'dan, İsrail'e silah taşıdığı iddia edilen geminin kuşatmasına tepki

Rusya El-Youm’a göre, Suudi Arabistan Ulusal Deniz Taşımacılığı Şirketi yayımladığı bir açıklamada, işgal altındaki topraklara silah taşınmasına katıldıklarına dair çıkan haberleri yalanladı.

Açıklamada, şirketin Filistin meselesine ilişkin Suudi Arabistan’ın politikalarına bağlı olduğu vurgulandı.

Devamında, şirketin hiçbir zaman işgal altındaki topraklara herhangi bir yük göndermediği ve tüm faaliyetlerinin sıkı denetim altında olduğu ifade edildi.

Birkaç gün önce, İtalya’nın Cenova Limanı’nda çalışan işçiler, Suudi Arabistan’a ait “Yenbu” adlı bir geminin İsrail rejimine askeri teçhizat taşımasını engellemişti.

Habere göre, ABD’den yola çıkan bu Suudi gemisi, askeri ekipmanlarla bölgeye hareket etmişti. Ancak Cenova limanı çalışanları, ekipmanın İsrail rejimine gönderildiğini fark etti.

Yaklaşık 40 liman çalışanı, Suudi gemisinin güvertesine çıkarak gemiyi kuşatma altına aldı. Liman yetkilileri, bu olaydan sonra silah kaçakçılığını denetlemek için kalıcı bir gözetim mekanizması oluşturma sözü verdiler.