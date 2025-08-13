Gazze’de son 24 saatte 560 şehit ve yaralı

Gazze Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’in saldırı ve ablukası sonucu şehit sayısının 61 bin 722’ye, yaralı sayısının ise 154 bin 525’e yükseldiğini açıkladı.

Son 24 saatte 123 kişi şehit oldu, 437 kişi yaralandı. Hala birçok cesedin enkaz altında ve sokaklarda olduğu, kurtarma ekiplerinin ulaşamadığı belirtildi.

18 Mart 2025’ten bu yana ise saldırılarda 10 bin 201 kişi şehit, 42 bin 484 kişi yaralandı. Sadece yardım kuyruklarında hedef alınan sivillerin sayısı savaşın başından bu yana 1859 şehit ve 13 bin 594 yaralıya ulaştı.

Ayrıca son 24 saatte 8 kişi (3’ü çocuk) açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti; böylece bu yolla ölenlerin toplam sayısı 235’e, bunların içinde çocuk sayısı 106’ya çıktı.

Bugünkü hava saldırılarında en az 39 Filistinli yaşamını yitirdi. Bunlardan 19’u, insani yardım kuyruğunda beklerken hedef alındı. El-Ma’madani Hastanesi kaynaklarına göre, Gazze’nin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi’nde bir eve düzenlenen hava saldırısında 12 kişi şehit oldu.

Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Dr. Munir el-Burş, bölgede 55 binden fazla hamile kadının ciddi sağlık ve beslenme krizleriyle karşı karşıya olduğunu, demir, kalsiyum ve folik asit gibi temel takviyelerin yok denecek kadar az olduğunu belirtti. Bu durumun ağır kansızlık, doğum sırasında tehlikeli kanamalar ve bebeklerde ciddi doğumsal anomalilere yol açtığını vurguladı.