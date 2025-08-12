Norveç Ulusal Varlık Fonu, Siyonist şirketlerindeki yatırımlarını sattı

Shahab haber ajansına göre, dünyanın en büyük varlık fonu olan Norveç Ulusal Varlık Fonu, Gazze’de devam eden savaş ortamına rağmen bir Siyonist uçak motoru üreticisine yaptığı yatırımın ortaya çıkmasının ardından, İsrail’de faaliyet gösteren 11 şirketteki yatırımlarını satışa çıkardı.

Norveç Bankası Yatırım Müdürü Nikolai Tangen, bu kararın olağanüstü şartlarda alındığını ve mevcut Gazze krizinin ciddi bir insani felaket olduğunu belirtti.

Tangen, Bit Shimesh adlı Siyonist şirketindeki yatırımların tamamen sonlandırıldığını ve işgal altındaki topraklarda faaliyet gösteren diğer şirketlerin de yatırımlarının sonlandırılmasının beklendiğini ifade etti.

Daha önce ise, İbranice yayın yapan Jerusalem Post gazetesi, Fransa’nın Paris’te Siyonist rejim havayolu El Al’ın güvenlik personeline çalışma vizesi uzatımını, diplomatik heyet üyeleri kapsamındaki izinler dışında durdurduğunu bildirmişti.