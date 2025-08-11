Çin, İsrail’in gazetecilere yönelik saldırısını kınadı

Katil İsrail ordusunun dün akşam Gazze kentindeki Şifa Hastanesi yakınlarında gazetecilerin kaldığı çadıra düzenlediği saldırıda Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka'nın aralarında bulunduğu 6 gazeteci şehit düşmüştü.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, söz konusu saldırı olayını sert bir dille kınadı ve İsrail'e Gazze'deki askeri operasyonlarını derhal durdurması çağrısında bulundu.

BM verilerine göre, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de en az 242 Filistinli gazeteci yaşamını yitirdi.