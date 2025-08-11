  1. Dünya
  2. Asya
11 Ağu 2025 18:48

Çin, İsrail’in gazetecilere yönelik saldırısını kınadı

Çin, İsrail’in gazetecilere yönelik saldırısını kınadı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, İsrail’in Gazze'de gazetecilere yönelik saldırısını kınadı.

Katil İsrail ordusunun dün akşam Gazze kentindeki Şifa Hastanesi yakınlarında gazetecilerin kaldığı çadıra düzenlediği saldırıda Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka'nın aralarında bulunduğu 6 gazeteci şehit düşmüştü.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, söz konusu saldırı olayını sert bir dille kınadı ve İsrail'e Gazze'deki askeri operasyonlarını derhal durdurması çağrısında bulundu.

BM verilerine göre, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de en az 242 Filistinli gazeteci yaşamını yitirdi.

News ID 1929386

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler