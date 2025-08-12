Yeni bir saldırı halinde, daha güçlü bir cevap vermeye hazırız

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Musevi, Güney Afrika Ulusal Savunma Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rudzani Maphwanya ile bir araya geldi.

Güney Afrika askeri heyetinin Tahran ziyaretini önemli bulduğunu belirten Tümgeneral Musevi iki ülkenin siyasi ortaklıklarından doğan imkanların ikili, bölgesel ve uluslararası işbirliğini güç lendirmek için değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Siyonist rejimin özellikle Gazze’deki soykırım suçlarının Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne taşınmasından dolayı Güney Afrika’ya teşekkür eden Tümgeneral Musevi bu girişimi İran’ın adalet odaklı politikalarıyla uyumlu gördüğünü söyledi.

Orgeneral Maphwanya ise, İran’ın geçmişte Güney Afrika halkının apartheid karşıtı özgürlük mücadelesine verdiği desteğin iki ülke arasında tarihi bir bağ oluşturduğunu kaydetti.

ABD ve İsrail’in son saldırılarını tüm uluslararası kuralların ihlali olarak niteleyen Tümgeneral Musevi, olası yeni bir saldırıya karşı İran Silahlı Kuvvetleri’nin daha sert yanıt vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Taraflar, askeri ilişkiler ve stratejik ortaklık konularında mutabakata vardı. Maphwanya, dünya turu görevini tamamlayan İran donanma grubunu ağırlamaktan onur duyduklarını belirterek, askeri işbirliğini geliştirmek için somut adımlar atılması gerektiğini söyledi.

Tümgeneral Musevi İran Silahlı Kuvvetleri’nin özellikle dünyanın en büyük terörle mücadele gücü olarak tanınan Devrim Muhafızları’nın sahip olduğu değerli tecrübeleri Güney Afrika ile paylaşmaya hazır olduklarını aktardı.

Tümgeneral Musevi ayrıca İran ordusu ve Savunma Bakanlığı’nın da yüksek askeri, teknik ve endüstriyel kapasiteye sahip olduğunu ve bu imkânların iki ülkenin milli çıkarları ile bölgesel ve uluslararası güvenliği desteklemek için kullanılabileceğini vurguladı.