Tümgeneral Hatemi: Afrika kıtası İran dış politikasının önceliklerinden biridir

İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, Güney Afrika Ulusal Savunma Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rudzani Maphwanya ile bir araya geldi.

Tümgeneral Emir Hatemi bu görüşmede, iki ülkenin sömürgecilik ve emperyalizm karşıtı, adalet arayışına dayalı yaklaşımları temelinde özellikle uluslararası arenada birçok siyasi ortak noktaya sahip olduğunu belirterek, “İran ve Güney Afrika, her zaman birbirini ve mazlum milletleri desteklemiştir. Bu yol, adalet ve insan onuruna dayalı bir uluslararası düzene dönüş için devam etmelidir.” dedi.

Güney Afrika hükümetinin Siyonist rejimin soykırımına karşı cesur tutumunu ve bu rejimi Uluslararası Adalet Divanı’na şikâyet etmesini tarihî bir adım olarak nitelendiren Tümgeneral Emir Hatemi, bugün mazlum Gazze halkının devletler ve uluslararası kurumların fiilî desteğine ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, “Maalesef ABD ve bazı Batılı güçlerin etkisiyle bu destekler daha çok sözde kalıyor, fiilen uygulanmıyor. Bu nedenle bu rejimin suçları yoğunlaşarak devam ediyor” ifadesini kullandı.

Tümgeneral Emir Hatemi, Güney Afrika Ulusal Savunma Kuvvetleri Komutanı’na hitaben, “Siyonist rejim ve ABD, İran’a yönelik saldırılar sırasında uluslararası kuralları ihlal etti ve tüm güçleriyle İran’a zarar vermeye çalıştı. Ancak hedeflerine ulaşamadılar. İran’ın füze saldırıları karşısında yenilgiye uğrayarak ateşkes talep etmek zorunda kaldılar. Bu 12 günlük dayatılmış savaşta Güney Afrika’nın Siyonist rejimi ve ABD’yi kınayan net tutumu cesur ve takdire şayandır” ifadelerinde bulundu.

İran’ın dış politikasında Afrika kıtasının öncelikli olduğunu ve iki ülkenin yakın siyasi ve uluslararası yaklaşımları nedeniyle Güney Afrika’nın özel bir konuma sahip olduğunu belirten Tümgeneral Hatemi, iki ülkenin özellikle askeri alanlardaki birçok kapasitesinin kullanılabilir ve geliştirilebilir olduğunu ifade ederek, “Umarım bu kapasiteyi ortak iş birliğini ilerletecek somut programlara dönüştürebiliriz.” dedi.

Güney Afrika Ulusal Savunma Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rudzani Maphwanya ise, “Güney Afrika Cumhuriyeti ve İran ortak hedeflere sahiptir. Biz her zaman dünyanın mazlum ve savunmasızlarının yanında duruyoruz.” dedi.

Maphwanya, “Gazze ve Filistin halkıyla, yiyecek dağıtımı sırasında bombalanan insanlarla dayanışmamı ifade ediyor ve bunu kınıyorum.” diye ekledi.

Siyonist rejimin Gazze ve Batı Şeria’daki, yerleşim politikalarının bir devamı olan eylemlerini kınadıklarını vurgulayan Maphwanya, “Bu nedenle Uluslararası Adalet Divanı’na başvurarak soykırım faillerinin hak ettikleri cezayı almalarını istedik.” dedi.

Maphwanya, İran ile Güney Afrika Cumhuriyeti arasında öteden beri karşılıklı saygının bulunduğunu, özellikle savunma alanında olmak üzere tüm alanlarda ilişkilerin derinleşmesini istediklerini belirtti.

Ziyaretinin amacına değinen Maphwanya, “Bu ziyaret sadece askeri bir ziyaret değil, aynı zamanda siyasi bir mesajdır ve en uygun zamanda gerçekleştirildi” ifadesini kullandı.