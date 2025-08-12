  1. Ekonomi
12 Ağu 2025 10:11

İran ile Türkmenistan arasında iki yeni demiryolu hattı inşa edilecek

İran Demiryolu CEO'su Zakiri, İran-Türkmenistan Serahs sınırında bir normal hat ve bir geniş hat olmak üzere iki yeni demiryolu hattının inşası konusunda Türkmenistan ile önemli bir anlaşma yapıldığını açıkladı.

İranlı yetkili, iki ülke arasındaki demiryolu ilişkilerinin geliştirilmesi için hat sayısının artırılmasının önemine vurgu yaptı.

Zakiri, iki ülke arasındaki demiryollarının bu ortak kararı uygulamak üzere anlaştığını ve önümüzdeki dönemde iki taraf arasında teknik toplantıların gerçekleştirileceğini belirtti.

Serahs sınırında ihracat yükünün birikmesi sorununa da değinen Zakiri, Türkmenistan demiryollarının 200 ila 300 Özbek vagonunu iki ülkenin demiryolu taşımacılığı filosuna eklemeyi planladığını söyledi. Bu sayede uluslararası yük taşıma kapasitesi artacak ve demiryolu ticaretinin hızı yükseltilecek.

