  1. Dünya
  2. Amerika
19 Ağu 2025 09:53

Amerikalıları Yemen korkusu sardı; Biz yapmadık!

Amerikalıları Yemen korkusu sardı; Biz yapmadık!

Siyonist rejimin son zamanda Sana’nın güneyindeki elektrik tesislerine düzenlediği saldırı, Amerikalıların korkuya kapılmasına yol çarak, bu saldırıya katılmadığını duyurdu.

Bir Amerikan yetkilisi Al-Monitor’a yaptığı açıklamada, Pentagon’un, Sana’nın güneyindeki elektrik tesislerine yönelik son saldırıda Tel Aviv’e hiçbir istihbarat veya lojistik destek sağlamadığını duyurdu.

Yetkili ayrıca, “Yemenlilere ateşkes anlaşmasından çekilmeleri için gerekçe vermek istemiyoruz.” dedi.

Amerikan savaş gemilerinin İsrail’e doğru fırlatılan Yemen füzelerini engellediğini ancak bu ülkeye yönelik saldırılara katılmadığını ifade eden Amerikalı yetkili, “Yemenliler, Kızıldeniz üzerinden Siyonist rejime karşı etkili bir abluka uygulamaktadır” dedi.

Amerikalılar Yemen’e yönelik saldırılarda başarı sağlayamamalarının ve bu ülkenin askeri gücünü görmelerinin ardından Sana ile ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurmuşlardır.

News ID 1929600

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler