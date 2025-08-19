Amerikalıları Yemen korkusu sardı; Biz yapmadık!

Bir Amerikan yetkilisi Al-Monitor’a yaptığı açıklamada, Pentagon’un, Sana’nın güneyindeki elektrik tesislerine yönelik son saldırıda Tel Aviv’e hiçbir istihbarat veya lojistik destek sağlamadığını duyurdu.

Yetkili ayrıca, “Yemenlilere ateşkes anlaşmasından çekilmeleri için gerekçe vermek istemiyoruz.” dedi.

Amerikan savaş gemilerinin İsrail’e doğru fırlatılan Yemen füzelerini engellediğini ancak bu ülkeye yönelik saldırılara katılmadığını ifade eden Amerikalı yetkili, “Yemenliler, Kızıldeniz üzerinden Siyonist rejime karşı etkili bir abluka uygulamaktadır” dedi.

Amerikalılar Yemen’e yönelik saldırılarda başarı sağlayamamalarının ve bu ülkenin askeri gücünü görmelerinin ardından Sana ile ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurmuşlardır.