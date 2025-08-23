Ermenistan’dan Türkiye’nin ‘Zengezur Koridoru’ açıklamasına yanıt

Ermenistan’ın Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı Davit Khudatyan, Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı’nın sözde Zengezur Koridoru açıklamasına yanıt verdi.

Khudatyan, Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun, Kars-Dilucu demiryolu hattının temel atma töreninde sözde Zengezur Koridoru’nun Türkiye, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendireceği yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

Buna cevaben Ermeni Bakan şunları belirtti: "Ermenistan Cumhuriyeti topraklarında yalnızca Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti tarafından önerilen, kabul edilen veya onaylanan altyapı projeleri hayata geçirilebilir ve işletilebilir."

Örnek olarak ‘Kuzey-Güney’, ‘Barış Kavşağı’ ve TRIPP projelerini gösteren Khudatyan, şöyle devam etti: "Bu ölçütlere uymayan herhangi bir isimli altyapı projesi, Ermenistan Cumhuriyeti topraklarında faaliyet göstermeyecektir."

Türkiye, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ekonomik işbirliğine ilişkin Khudatyan, Ermenistan’ın buna hazır olduğunu ve işbirliğinin ulaştırma bileşeninin ‘Barış Kavşağı’ projesinde ifade edildiğini vurguladı.

"Bu projeden türeyen girişimler arasında TRIPP, yani ‘Uluslararası Barış ve Refah için Taşımacılık Yolu’ programı da yer alıyor."

Ermeni Bakan, bu projenin hayata geçirilmesi ve 8 Ağustos’ta Washington’da Ermenistan Başbakanı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve ABD Başkanı tarafından imzalanan üçlü memoranduma uygun olarak Azerbaycan’la ulaşım hatlarının açılmasına aktif şekilde hazırlandıklarını belirtti.

Ayrıca şunları vurguladı: “Ermenistan ile Türkiye arasındaki bağlantıyı güçlendirecek Gyumri-Kars demiryolu hattını yeniden açmaya hazır olduğumuzu kamuoyuna açıkça ifade ettik. Bu, bölgesel bağlantılılığı daha da güçlendirecektir.”

Kaynak: Ermeni haber