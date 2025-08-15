Yemen halkı Gazze için ayakta (+video)

Yemen’in Sa’da, Reima ve Marib vilayetlerinde bugün geniş katılımlı yürüyüşler düzenlendi. Göstericiler, Filistin halkına ve direnişine desteklerini yineleyerek, “Gazze ile Cihat ve Direniş: En Acımasız Soykırıma ve Kötü Planlara Karşı” sloganını benimsedi.

Yürüyüşlerde, Yemen halkının Filistin davasına bağlılığını vurgulayan ve her türlü işgal ve normalleşme girişimini reddeden pankartlar taşındı. Katılımcılar, karşılaşılan tüm tehdit ve komplolara karşı tam bir hazırlık içinde olduklarını dile getirdi.

Başkent Sana’daki Seb’in Meydanı’nda, 500’den fazla merkezî ve bölgesel meydan ile birlikte Hudeyde, Hacce, İb, Amran, Taiz, Muhavit, El-Beyda, Dhamar, El-Cevf vilayetleri ve Ad-Dali ile Lahic bölgelerinde de Filistin’e destek gösterileri gerçekleşti.