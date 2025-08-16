İsrail’in Gazze’de yardım konvoylarına saldırılarında 46 kişi şehit oldu

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi, işgal altındaki Filistin topraklarında, İsrail ordusunun Ağustos ayının başından bu yana Gazze’ye yardım konvoylarını koruyan güvenlik güçlerine yönelik 11 saldırı düzenlediğini ve en az 46 Filistinlinin şehit olduğunu açıkladı.

Açıklamaya göre, ölenlerin çoğu insani yardım konvoylarını koruyan güvenlik güçlerinden oluşuyor, ancak bazı siviller de yardım beklerken yaralandı. BM, bu eylemleri Gazze’deki sivil polis güçlerinin yasadışı hedef alındığı “tekrarlayan bir model” olarak nitelendirerek, yardım yolları çevresindeki kamu düzeninin çökmesine yol açtığını belirtti.

BM, 27 Mayıs- 13 Ağustos 2025 tarihleri arasında İsrail’in en az 1760 Filistinliyi şehit ettiğini; bunlardan 994’ünün ABD ve İsrail destekli “Gazze İnsanî Kurumu” çevresinde, 766’sının ise yardım konvoyları sırasında yaşamını yitirdiğini duyurdu.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stéphane Dujarric, New York’taki basın toplantısında, insani yardım almak için sırada bekleyen Filistinlilerin öldürülmesini ve yaralanmasını “son derece endişe verici” olarak nitelendirerek, yardım gönderiminin hızlı, güvenli ve sınırsız şekilde yapılmaması durumunda mevcut durumun daha da kötüleşebileceğini uyardı.

Dujarric ayrıca, Gazze halkının beş aydır yemek pişirmek için gaza erişimi olmadığını ve günlük olarak yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye kaldırılan çocuk sayısının arttığını hatırlattı. BM Genel Sekreteri’nin İsrail’in işgal ve zorla yerinden etme politikalarına karşı tutumunu bir kez daha yinelediği belirtildi.