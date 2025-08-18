İran ile Avrasya arasında ticarette yüzde 80 gümrük vergisi kaldırıldı

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı’nın Uluslararası ve Bölgesel İşbirliği Yardımcısı Necefi, Mehr muhabirine verdiği demeçte, Kırgızistan’da düzenlenen Avrasya Birliği Başbakanlar Zirvesi çerçevesinde bu birlik hakkında açıklamalarda bulundu.

Necefi "Son aylarda İran, Avrasya Ekonomik Birliği’nde gözlemci üye olmuştur ve bu bölgedeki kapasite ve potansiyelden en iyi şekilde yararlanmak amacıyla yapılan takipler sonucu, bir-iki-üç ay içerisinde İran ile Avrasya Ekonomik Birliği arasında serbest ticaret anlaşması onaylanmış, nihai hale getirilmiş ve yürürlüğe girmiştir." dedi.

Yardımcı, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe girmesinden sonra, bölge ülkeleriyle ticaret ve ekonomik ilişkilerimizde ciddi bir artış gözlemliyoruz. Bilgi vermek gerekirse, bu anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle ihracat ve ithalatta yaklaşık yüzde 80’in üzerinde gümrük vergisi sıfırlanmıştır. Bu durum, ekonomik aktörler, özel sektör, üreticiler ve ihracatçılarımız için bölgeyle işbirliği yaparken değerlendirebilecekleri çok iyi bir fırsat ve potansiyel sunmaktadır."

İran’ın Avrasya ülkelerine erişimde transit konumu oldukça cazip

Bu bölgedeki ekonomik fırsatlardan yararlanma konusuna değinen Necefi, "Ekonomik fırsatlardan yararlanmak, ister ticaretin artırılması, ister yabancı yatırımın çekilmesi veya taşımacılık ve transitin geliştirilmesi olsun, bu adım sayesinde mümkün olmuştur. Ayrıca İran, coğrafi konumu itibarıyla Avrasya Birliği üyesi ülkelerin Fars Körfezi ve açık denizlere erişiminde cazip bir transit noktasıdır ve bu durum, İran’ın bu birlik ile ticaret ve ekonomik ilişkilerini artırıcı bir tamamlayıcı unsur olacaktır." ifadelerini kullandı.