New York'ta Yahudi mahallesinde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD’nin New York kentinde Brooklyn’in Crown Heights bölgesinde bulunan “Taste Of The City Lounge” restoranında silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

New York Polis Departmanı (NYPD) Komiseri Jessica Tisch basın toplantısında konuştu. Tisch olayda birden fazla saldırganın rol aldığını belirtti. Komiser soruşturmanın devam ettiğini, henüz kimsenin gözaltına alınmadığını dile getirdi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında 27 yaşında ve 35 yaşında iki erkek bulunuyor. Üçüncü kurbanın kimliği henüz belirlenmedi.

Yaralanan 8 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tisch yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi. Yaralıların durumlarının stabil olduğu bildirildi.

Saldırganlar hakkında bilgi verilmedi

Polis saldırganların kaç kişi olduğu konusunda net bilgi paylaşmadı. Tisch sadece “birden fazla saldırgan” ifadesini kullandı. Saldırganların kaçış yönü ya da kullandıkları araç hakkında açıklama yapılmadı.