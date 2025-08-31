İran'dan Siyonist rejimin Yemen’e yönelik saldırısına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı, Siyonist rejim tarafından gerçekleştirilen ve Yemen’in Değişim ve Kalkınma Hükûmeti Başbakanı Ahmed Galib Nasır er-Rehavi ile beraberindeki bazı bakanların şehadetine neden olan saldırgan ve terörist eylemi sert şekilde kınayarak, uluslararası toplumun ve İslam ülkelerinin bu rejimin vahşiliğini dizginlemek için ciddi bir harekete geçmesi gerekliğini vurguladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Siyonist rejimin Yemen’in altyapılarına ve yerleşim bölgelerine yönelik askeri saldırısı ve üst düzey yetkililer ile masum Yemenli vatandaşlara yönelik suikastı, sadece apaçık bir savaş suçu ve insanlığa karşı suç değil; aynı zamanda bu rejimin, mazlum Filistin halkını destekleme yolunda hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan bir milletten aldığı kötü niyetli bir intikamdır” denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Bu terör saldırıları ve Yemen hükümetinin halkına hizmet eden yöneticilerinin şehadeti, bu özgür ve cesur milletin kendi onurunu savunma ve mazlum Filistin halkını destekleme konusundaki azim ve iradesine en küçük bir zarar vermeyecek; sadece İslam dünyasında ve özellikle de kamuoyunda Siyonist rejime ve onun başlıca hamisi olan ABD’ye karşı artan bir öfke ve nefrete yol açacaktır.

İran İslam Cumhuriyeti, Yemen Başbakanı ve diğer üst düzey yetkililerin ve Siyonist rejimin askeri saldırıları sonucunda şehit edilen tüm Yemenli vatandaşların şehadetinden dolayı taziyelerini sunarak, Birleşmiş Milletler ve tüm üye devletlerin, işgalci rejimin savaş kışkırtıcılığını durdurmak ve bu rejimin suçlu liderlerini yargı önüne çıkarmak için acil eylemde bulunma sorumluluğunu hatırlatmaktadır. Ayrıca Siyonist rejimin yayılmacılığı ve örgütlü terörizminin uluslararası barış ve güvenlik açısından giderek artan tehditleri konusunda uyarıda bulunmaktadır.

Hiç kuşkusuz, Siyonist rejimin bölge ülkelerinin ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik askeri saldırıları, uluslararası hukukun, özellikle de insan hakları ve insancıl hukuk kurallarının açık ihlalleri karşısında BM Güvenlik Konseyi’nin kayıtsız kalmaya devam etmesi, küresel toplumun yasal normlarının ve ahlaki temellerinin daha da aşınmasına yol açacak ve bölge ile dünya barış ve güvenliğini eşi benzeri görülmemiş bir tehlike ile karşı karşıya bırakacaktır.

İran Dışişleri Bakanlığı, tüm devletlerin Gazze’deki soykırımı durdurmak, Filistinlilerin sürekli askeri saldırılar ve onlara dayatılan açlık ve susuzluk sonucu katledilmesini önlemek için acil eylemde bulunma yönündeki yasal ve ahlaki sorumluluklarını bir kez daha hatırlatmakta ve Siyonist rejimin siyasi ve askeri liderlerinin işledikleri korkunç suçlardan dolayı yargılanması ve cezalandırılmasının zorunluluğunu vurgulamaktadır.”