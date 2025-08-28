Yemen’den işgal altındaki topraklara İHA saldırısı

El Meyadeen'e göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi yakınlarındaki Beni Netsarim bölgesinde sirenlerin çaldığını bildirdi.

Ordu, sirenlerin, Yemen’den gelen bir İHA’nın işgal altındaki topraklara girmesiyle aktif olduğunu açıkladı. Tel Aviv, bu İHA’yı engellediklerini iddia etti.

Ayrıca Siyonist rejim ordusunun sözcüsü, bugün ikinci kez Yemen’den gönderilen bir İHA’nın işgal altındaki topraklara saldırdığını ve bu İHA’nın da engellendiğini söyledi.

El Cezire’ye göre, İsrail ordusu sözcüsü, Yemen’den gönderilen ikinci İHA’nın da engellendiğini doğruladı.

Tel Aviv, ilk İHA’nın işgal altındaki hava sahasına girdiğini ancak engellendiğini iddia etmişti.