İran Meclis Başkanı’ndan Yemen’e taziye mesajı

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Yemen Başbakanı Ahmed Galib Nasır er-Rehvi ve hükümet üyelerinden bazılarının şehadetinden dolayı başsağlığı mesajı yayımladı.

Galibaf mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Dost ve kardeş Yemen’in Başbakanı Şehit Ahmed Galib Nasır er-Rehvi’nin, bu ülkenin devrimci hükümetinin bazı bakanlarıyla birlikte Siyonist rejimin terörist ve saldırgan saldırısında şehit edilmesi, bu rejimin cinayet işleme konusundaki çirkin ve uğursuz yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur.

Bu alçakça eylem, Yemenli savaşçıların Siyonist rejime karşı tam kapsamlı mücadelesinin zirvesinde, mazlum Filistin halkını ve onların özgürlükçü ideallerini savunma bahanesiyle en aşağılık biçimde gerçekleştirildi ve bu katil rejimin insanlık karşıtı suçlarının ve küresel tehditlerinin bir başka açık belgesini kayda geçirdi.

Şüphesiz bu tür canice saldırılar, Müslümanların ve dünya özgürlükçülerinin Siyonist rejimin soykırımına ve tehditlerine karşı duyduğu öfke, nefret ve tiksintiden başka bir sonuç doğurmayacak; bu şehitlerin kanı, hak ve özgürlük yolundaki savaşçıların devrimci coşkusunu daha da artıracaktır.

Yiğit Yemen milleti ve devleti, onur ve kudretlerini savunmanın ve mazlum Filistin halkına desteğin bedelini ilk kez canları ve kanlarıyla ödemiyor. Bu saldırılar, onların ilahi ve cesur yürüyüşlerini sürdürme konusundaki çelik iradesini asla sarsmayacaktır.

Kendi adıma ve İran meclisinin saygın temsilcileri adına, Yemen’in dost ve kardeş hükümetinin Başbakanı, bakanları ve yetkililerinin şehadetinden dolayı Yemen’in kahraman ve devrimci halkına taziyelerimi sunarak; aynı zamanda yiğit ve uyanık İran milletinin toprak bütünlüğünü koruma konusundaki iman ve kararlılığını vurgularım.”