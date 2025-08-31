  1. Dünya
İsrail saldırısında şehit olan Yemenli bakanların isimleri açıklandı

Yemen’deki medya kaynaklar, İsrail’in başkent Sanaa’ya düzenlediği son vahşi saldırıda şehit düşen hükümet üyelerinin isimlerini açıkladı.

Açıklamaya göre; Sosyal İşler Bakanı Samir Muhammed Ahmed Bacale, Tarım Bakanı Rıdvan Ali Ali el-Rubai, Ekonomi Bakanı Muîn Haşim Ahmed el-Muhakari, Adalet Bakanı Mücahid Ahmed Abdullah Ali, Enformasyon Bakanı Haşim Şerefeddin, Eğitim Bakanı Hasan es-Saadi, Dışişleri Bakanı Cemal Ahmed Ali Amir ve İçişleri Bakan Yardımcısı Abdulmecid el-Murtaza saldırıda hayatını kaybetti.

