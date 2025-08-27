  1. Dünya
  2. Ortadoğu
27 Ağu 2025 20:59

Yemen’den İsrail karşıtı operasyonla ilgili önemli açıklama

Yemen’den İsrail karşıtı operasyonla ilgili önemli açıklama

Yemen Silahlı Kuvvetleri, Tel Aviv'de bulunan Ben Gurion Havalimanı'nı "Filistin-2" balistik füzesiyle hedef aldıklarını duyurdu.

Arap medyasına göre; Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Tel Aviv'de bulunan Ben Gurion Havalimanı'nı "Filistin-2" balistik füzesiyle hedef aldıklarını bildirdi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı bir askeri operasyon gerçekleştirdiğini ifade eden Seri, ''Operasyon, milyonlarca Siyonist işgalcinin sığınaklara kaçmasına ve havalimanı faaliyetlerinin durmasına neden oldu.'' dedi

Seri, ''Bu operasyon, masum Filistin halkına ve direnişçilerine destek olmak ve İsrail düşmanının Gazze halkına uyguladığı kitlesel soykırım ve açlık suçlarına yanıt olarak gerçekleştirildi.'' ifadesini kullandı.

News ID 1929820

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler