Beşiktaş'ın yeni transferi: İranlı golcü Mehdi Taremi

Beşiktaş, transferde vites yükseltiyor. Avrupa Ligi'ne veda sonrası camiada yüksek seslerin yükseldiği Beşiktaş Inter'in yıldız golcüsü Mehdi Taremi için harekete geçti.

İtalyan basınından Corriere dello Sports'un haberine göre; Serdal Adalı yönetimi, son Şampiyonlar Ligi finalisti Inter'in İranlı golcüsü Mehdi Taremi ile prensip anlaşmasına vardı.

Haberde Inter'in Taremi'yi kadroda düşünmediği ve oyuncunun kontratının 2 yıl daha devam etmesine rağmen yol ayrılığına sıcak bakıldığı kaydedildi.

2024/25 sezonunda 43 maçta 1887 dakika süre alan Mehdi Taremi, 3 gol, 9 asist kaydetti. 33 yaşındaki santrfor, 1 mücadelede sarı kart gördü.

Mehdi Taremi kimdir?

Mehdi Taremi, 1992 doğumlu İranlı bir futbolcu. Şu anda Inter Milan'da oynamakta ve santrafor pozisyonunda görev yapmakta. 2024'ten beri bu takımda yer almakta ve piyasa değeri 3.50 milyon Euro. Taremi, 2015-2016 sezonunda Persepolis formasıyla İran Ligi'nde gol kralı oldu ve ayrıca Katar ekibi Al-Gharafa'da ve Portekiz'in Rio Ave takımında da oynadı. Rio Ave'de 2019-20 sezonunda Primeira Liga'da gol kralı oldu.