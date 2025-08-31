  1. Siyaset
31 Ağu 2025 20:41

Şemhani’den Pezeşkiyan’ın Çin ziyaretinin önemine vurgu

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei’nin Siyasi Danışmanı Şemhani, “Cumhurbaşkanının Pekin ziyareti ve Devrim Lideri’nin İran-Çin anlaşmasının aktif hâle getirilmesine verdiği vurgu sayesinde, yeni stratejik sorunların çözülmesi için önemli fırsatlar doğmuştur” dedi.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei’nin Siyasi Danışmanı Ali Şemhani, sosyal medya platformu X’de yaptığı paylaşımda şunları söyledi: “2022 yılında Çin ve Suudi Arabistan ile yapılan üçlü görüşmelerde İran’ı temsil eden biri olarak, Pekin’in Tahran-Riyad ilişkilerindeki yedi yıllık sorunu çözmede çok etkili bir rol oynadığını gördüm.”

Şemhani ayrıca, “Şimdi Cumhurbaşkanının Pekin ziyareti ve Devrim Lideri’nin İran-Çin anlaşmasının aktif hâle getirilmesine verdiği vurgu ile yeni stratejik düğümlerin çözülmesi için önemli fırsatlar ortaya çıkmıştır” ifadesini kullandı.

