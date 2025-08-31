Şemhani’den Pezeşkiyan’ın Çin ziyaretinin önemine vurgu

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei’nin Siyasi Danışmanı Ali Şemhani, sosyal medya platformu X’de yaptığı paylaşımda şunları söyledi: “2022 yılında Çin ve Suudi Arabistan ile yapılan üçlü görüşmelerde İran’ı temsil eden biri olarak, Pekin’in Tahran-Riyad ilişkilerindeki yedi yıllık sorunu çözmede çok etkili bir rol oynadığını gördüm.”

Şemhani ayrıca, “Şimdi Cumhurbaşkanının Pekin ziyareti ve Devrim Lideri’nin İran-Çin anlaşmasının aktif hâle getirilmesine verdiği vurgu ile yeni stratejik düğümlerin çözülmesi için önemli fırsatlar ortaya çıkmıştır” ifadesini kullandı.