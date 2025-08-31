ŞİÖ Zirvesi çok taraflılığı ve bölgesel işbirliğini güçlendirmek için önemli bir fırsat

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, bu sabah Tahran’daki Mehrabad Havalimanı’nda Çin’e hareket etmeden önce yaptığı açıklamada, Şanghay İşbirliği Örgütü üyesi ülkelerin dünya nüfusunun yaklaşık 2,5 milyarını oluşturduğunu ve dünyanın yüzde 40’ından fazlası ekonomik faaliyetlerin bu örgüt çerçevesinde yer aldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, bu zirvenin kesinlikle çok taraflılığı güçlendirmek ve ABD ile bazı Avrupa ülkeleri tarafından dünyada uygulanan tek taraflılığa karşı işbirliğini artırma çabası olduğunu vurgulayarak, böyle bir zirvede üye ülkelerle ve diğer ülkelerle ilişkilerin düzeyinin yükseltilebileceğini söyledi.

Pezeşkiyan ayrıca zirvede hem ana üyelerin hem de gözlemci üyelerin hazır bulunacağını ve katılımcı cumhurbaşkanları ile başbakanlar arasında iş birliğini geliştirmeye yönelik görüşmeler yapılacağını ekledi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, bu görüşmelerin bilim, kültür, ekonomi, siyaset ve güvenlik alanlarında karşılıklı anlayışı artırmak ve birbirine destek olmak için çok önemli ve uygun bir fırsat olduğunu hatırlattı.

Pezeşkiyan, Şanghay Zirvesi’nin üye ve gözlemci ülkeler arasında farklı alanlardaki işbirliğini artıracağını vurgulayarak, “bu zirvede Çin Cumhurbaşkanı ve diğer ülkelerin yetkilileriyle de görüşmeler planlanmıştır” dedi.

Pezeşkiyan, bu görüşmelerin ve toplantıların bölge ve dünya barışı ile güvenliği, ilişkilerin geliştirilmesi ve bölge halkının huzur ve güvenliği açısından etkili ve faydalı olmasını umduğunu dile getirdi.