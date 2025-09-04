Erakçi Doha’da Katar Emiri ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Doha’ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile bir araya geldi.

Görüşmede, İran-Katar ikili ilişkilerinin güçlendirilmesi, bölgesel ve uluslararası gelişmeler, özellikle de işgal altındaki Filistin’de Siyonist rejimin soykırım ve cinayetlerinin sürmesi ele alındı.

Ayrıca, soykırımın durdurulması, suçluların yargılanması, savaş kışkırtıcılığı ve Siyonist rejimin yayılmacılığına karşı bölge ülkeleri ve uluslararası toplumun ciddi şekilde harekete geçmesi gerektiği vurgulandı.