İran ile Ermenistan'ın ortak kültür simgesi: Gök Cami

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da bulunan Gök Cami, Müslüman ibadethanesi olmasının yanı sıra İran ve Ermenistan arasındaki ortak kültürel mirasın en önemli simgelerinden biri olarak kabul ediliyor. 18. yüzyılda Hüseyin Ali Han tarafından inşa edilen bu eser, Doğu mimarisinin zarif bir örneği ve Güney Kafkasya’daki İran-İslam sanatının nadide bir yadigârıdır.

Yaklaşık 7 bin metrekarelik geniş bir alanı kaplayan cami, yalnızca ibadet için değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal faaliyetler için de önemli bir merkezdir. İçinde kütüphane, eğitim sınıfları, kültürel toplantı salonları ve sergi alanları bulunmakta; Farsça dersleri, el sanatları sergileri ve dini programlarla hem Müslüman topluluğa hem de Erivan’da yaşayan İranlılara hizmet vermektedir.

Gök Cami, zaman içinde çeşitli dönemlerde zarar görse de İran ve Ermenistan’ın ortak çabalarıyla yeniden restore edilmiş, bugün ise iki ülke arasındaki dostluk ve kültürel etkileşimin sembolü haline gelmiştir. Caminin mavi çinilerle süslü dış cephesi ve huzur veren bahçeleri, yalnızca ibadet edenler için değil, şehri ziyaret eden turistler için de cazip bir uğrak noktasıdır.

İran Cumhurbaşkanı’nın bu camiyi ziyareti, kültürel diplomasinin önemini bir kez daha ortaya koydu ve Gök Cami’nin iki millet arasında bir köprü olarak yerini vurguladı; bu adım, iki ülke arasındaki kültürel ve dini ilişkilerin daha da güçlenmesinin zeminini hazırlayabilir.

İranlı yetkililerin son yıllarda yaptığı ziyaretler, caminin hem dini hem de kültürel önemini bir kez daha vurgulamıştır. Erivan’daki Gök Cami, barış, karşılıklı saygı ve ortak tarih bilincinin bir simgesi olarak varlığını sürdürmekte; İran ile Ermenistan arasındaki kültürel diplomasinin en parlak örneklerinden biri olarak öne çıkmaktadır.