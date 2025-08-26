  1. Toplum
İran-Pakistan haftalık uçuşları artıyor

İran Havayolları, modern Airbus filosunu kullanarak İran ile Pakistan arasında haftalık ve düzenli direkt uçuşlarını genişletti.

İran Havayolları Halkla İlişkiler Birimi’ne göre, geçmiş yıllardan bu yana Tahran-Karaçi hattında uçuşlar iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve yolcuların seyahatini kolaylaştırmak amacıyla gerçekleştirilmektedir. Ayrıca son birkaç yıldır Meşhed-Karaçi ve Karaçi-Meşhed direkt uçuşları da yapılmaktadır.

İran Havayolları uçuş planında yeni hat: Meşhed-Ketta

İran Havayolları, son günlerde Meşhed-Ketta hattını da uçuş programına eklemiştir. Bu yeni hattın eklenmesi, tüccar ve öğrenciler için daha kolay seyahat imkânı sağlamakta ve İran ile Pakistan arasındaki ekonomik, kültürel ve turizm ilişkilerinin güçlendirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

