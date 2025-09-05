İran, Moskova Kitap Fuarı'na katılacak

38.Moskova Uluslararası Kitap Fuarı, 3–7 Eylül 2025 tarihleri arasında Rusya’daki VDNH kültürel ve ticari etkinlikler merkezinde düzenlenmektedir.

Etkinlikte, İran Kitap ve Edebiyat Evi ile birlikte 300’den fazla yayınevi ve dağıtımcı yer alacak.

Bu yıl Hindistan, özel konuk ülke olarak fuarda yer alıyor ve 2 bin 500’den fazla yeni kitabını sergileyecek. Fuar, Rusya ve diğer ülkelerden katılan yayınevleriyle eş zamanlı olarak 3. Uluslararası Çocuk Kitap Fuarı ile birlikte gerçekleştirilmekte.

Etkinliklerin başlıcaları arasında kitap tanıtımları, uzman toplantıları, konuşmalar, edebiyat panelleri ve atölye çalışmaları yer alıyor. Ayrıca 100’den fazla çocuk etkinliği düzenlenecek; bunlar arasında eğitim atölyeleri, animasyon gösterimleri ve yarışmalar bulunuyor. Dijital yayıncılık, sesli kitaplar ve yayıncılık sektöründeki yeni teknolojiler de fuarın öne çıkan konuları arasında.

İran Kitap ve Edebiyat Evi, fuarda 27 metrekarelik bir stant ile yer alacak ve 300’den fazla kitap ile klasik ve çağdaş edebiyat, İranoloji, Farsça dil eğitimi ve kurgu dışı eserler dahil çeşitli alanlarda katılımcılara tanıtım yapılacak.