İslami Birlik Haftası nedir?

İslami Birlik Haftası, Hz. Muhammed’in (s.a.v) doğum günüyle ilgili iki farklı rivayeti birleştiren özel bir dönemdir. Sünnilere göre 12 Rabiülevvel, Şiilere göre ise 17 Rabiülevvel Peygamberimizin doğum günüdür. Bu nedenle 12-17 Rabiülevvel arasındaki günler “İslami Birlik Haftası” olarak adlandırılmıştır. Bu hafta, farklı mezheplere mensup Müslümanların ortak bir sevinçte buluşmasını ve kardeşlik bağlarının güçlenmesini amaçlar.

1979’daki İran İslam Devrimi’nden sonra, bazı dış güçler Şii ve Sünni toplulukları arasında fitne çıkararak İslam dünyasında bölünmeler yaratmaya çalıştı. Bu tabloyu iyi gören İmam Humeyni, “Müslümanların gücü birlikten gelir” diyerek 12-17 Rabiülevvel günlerini Birlik Haftası olarak ilan etti. Ona göre İslam dünyasının 1 milyardan fazla nüfusu ve zengin kaynakları, ancak mezhep kavgaları bir kenara bırakıldığında küresel ölçekte gerçek bir güç oluşturabilirdi.

Bugün de bu haftanın mesajı güncelliğini koruyor. Batı dünyasında İslam’a yönelik önyargıların ve siyasi baskıların arttığı bir dönemde, Müslümanların enerjilerini ayrılıklara değil, dayanışmaya harcaması büyük önem taşıyor. Birlik Haftası, Müslümanlara farklılıkları düşmanlığa değil zenginliğe dönüştürme çağrısı yapıyor. Bu bakımdan sadece İran için değil, Türkiye de dahil olmak üzere tüm İslam coğrafyası için güçlü bir kardeşlik mesajı taşıyor.

Her yıl bu hafta vesilesiyle Tahran’da, İslam ülkelerinden düşünürler ve siyasetçilerin davet edildiği uluslararası bir konferans da düzenleniyor. Bu toplantının amacı, Müslüman ülkeler arasında birlik ve dayanışmayı güçlendirmek ve İslam dünyasının karşı karşıya olduğu sorunlara ortak çözümler üretmektir.