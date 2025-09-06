Eski Cumhurbaşkanı Ruhani'den Milli Kütüphane’ye 25 bin ciltlik bağış

Eski İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün Milli Kütüphane’de kendisi tarafından bağışlanan yaklaşık 25 bin kitaplık koleksiyonu inceledi.

Ruhani, Milli Kütüphane ve Arşiv Merkezi Başkanı Gulamrıza Emirhani ile birlikte raflarda yer alan kitaplar hakkında bilgi verdi ve her bir ciltle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ruhani’ye göre, bazı kitaplar üniversite yıllarında kendisinin okudukları, bazıları ise çalışma alanındaki eserlerdi. Koleksiyonda ayrıca kalkınma raporları, meclis oturum raporları ve çeşitli resmi belgeler de yer alıyor.

Ruhani ayrıca, bazı kitapların ciltlerini bizzat kendisi kaplamış ve kitapların kenarına öğretmenleri ve notlarını yazarak izlenimlerini paylaşmış.

