İran’ın katılımıyla BRICS ortak deniz tatbikatı Güney Afrika’da başladı

BRICS Ortak Deniz Tatbikatı’nın bilgilendirme toplantısı, İran da dahil olmak üzere altı ülkenin temsilcilerinin katılımıyla Güney Afrika’nın Cape Town limanında gerçekleştirildi.

Tatbikata Rusya, Çin, Afrika, Etiyopya, Endonezya ve İran temsilcileri katılıyor.

İran Donanması 1. Bölge Komutanı Kaptan Hasan Maksudlu, BRICS Ortak Deniz Tatbikatı’na katılmak üzere Güney Afrika’ya yaptığı ziyarette, Güney Afrika Donanması 7. Bölge Komutanı Amiral Mbowanu ile bir araya geldi.

Maksudlu, denizi kültürel dayanışmanın en önemli örneklerinden biri olarak nitelendirerek, İran donanmasının varlığının küresel deniz taşımacılığı güvenliğini sağladığını ve dost ülkeler için barış ile dostluk mesajı taşıdığını vurguladı. Görüşmede iki ülke arasındaki deniz ilişkilerinin derin ve olumlu olduğu, işbirliklerinin güvenliğin artırılmasında etkili ve değerli olduğu, ayrıca bu işbirliklerinin güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Amiral Mbowanu da bu ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, İran ile eğitim ve savunma alanındaki işbirliğini geliştirme kararlılıklarını dile getirdi.

