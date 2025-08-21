İran'ın füze tatbikatında temsili hedefler başarıyla yok edildi

İran Donanması tarafından başlatılan "1401 Daimi İktidar Füze Tatbikatı" yüzey ve denizaltı birimleri, hava unsurları, kıyıdan denize fırlatılan füzeler ve deniz tabanlı füzelerle, savaş birimleri eşliğinde, 2 gün boyunca Hint Okyanusu’nun kuzeyi ve Umman Denizi bölgesinde gerçekleştirilecek.

Tatbikatta yerli seyir füzeleri kullanıldı

Tatbikatta "Nasir", "Kadir" ve "Kâdir" seyir füzeleri kullanılarak belirlenen temsili yüzey hedefler başarıyla vuruldu.

Tatbikatın Sözcüsü Tuğamiral Abbas Hasani, tatbikat kapsamında kısa, orta ve uzun menzilli su üstü hedeflerini vurabilen "geniş bir yelpazede hassas vuruşlu seyir füzelerinin" test edileceğini söylemişti.