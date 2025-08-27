  1. Dünya
Rusya ve Çin denizaltıları Asya-Pasifik bölgesinde ilk kez tatbikat gerçekleştirdi

Rusya ve Çin denizaltılarının Asya-Pasifik bölgesinde ilk kez ortak tatbikat gerçekleştirdiği bildirildi.

Rusya Pasifik Filosundan yapılan yazılı açıklamada, Rus denizaltılarının bölgedeki devriye görevlerinin ağustos başında başladığı belirtildi.

Devriye görevlerinin ardından Rusya ve Çin deniz kuvvetlerinin katıldığı, "Deniz Etkileşimi-2025" adlı tatbikatın düzenlendiğine işaret edilen açıklamada, bunun ardından Rusya ve Çin denizaltılarının ilk defa Japonya Denizi ve Doğu Çin Denizi'nde ortak tatbikat gerçekleştirdiği kaydedildi.

Rusya ve Çin, ilk ortak askeri tatbikatını 2005 yılında Sarı Deniz'de gerçekleştirmişti. İki ülke, 2012'den bu yana çeşitli bölgelerde tatbikat yapıyor.

