  1. İran
20 Ağu 2025 11:06

İran Donanması “İktidar-1404” adlı tatbikatı başlatıyor

İran donanmasının “İktidar-1404” adlı tatbikatı, yarından itibaren “Ya Muhammed Rasulullah (sav)” kod adıyla başlıyor.

İran Donanması’nın “İktidar-1404” Tatbikatı Sözcüsü, tatbikatın yarından itibaren “Ya Muhammed Rasulullah (sav)” kod adıyla başlayacağını açıkladı.

Tatbikatta, kısa, orta ve uzun menzilli seyir füzeleri kullanılarak yüzey hedeflerine nokta atışı yapılması ve yok edilmesi planlanıyor.

Tatbikat, yüzey ve denizaltı birimleri, hava unsurları, kıyıdan denize fırlatılan füzeler ve deniz tabanlı füzelerle, savaş birimleri eşliğinde, 2 gün boyunca Hint Okyanusu’nun kuzeyi ve Umman Denizi bölgesinde gerçekleştirilecek.

News ID 1929632

