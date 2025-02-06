Zarif, Ammar el-Hekim ile görüştü

Irak'a ikinci ziyaretini gerçekleştirenile Stratejik İşlerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cevad Zarif, Irak Ulusal Hikmet Hareketi lideri Ammar el-Hekim ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki taraf İran ile Irak arasındaki ortak konular ve çıkarlar ile özellikle İslam dünyası olmak üzere güncel küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Stratejik İşleri Yardımcısı Muhammad Cevad Zarif, Irak Ulusal Hikmet Hareketi lideri Ammar el-Hekim'in davesti üzerine Irak'ın başkenti Bağdat'a gitti.

Zarif'in, Bağdat'ın Bağdat'ta düzenlenecek Ehl-i Beyt (a.s) Takipçileri'nin Gelecek Görünümü'' adlı uluslararası konferansa katılacak.