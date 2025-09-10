İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına dair güncel istatistikler

Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail rejiminin Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 64 bin 656’ya ulaştığını açıkladı. Yaralı sayısı ise 163 bin 503 olarak bildirildi.

Son 24 saatte hastanelere 41 şehit getirildi, 184 kişi yaralandı.

2025’in 18 Mart’ından itibaren başlayan yeni saldırı dalgasında ise 12 bin 98 kişi şehit olurken, 51 bin 462 kişi yaralandı.

Gazze’de binlerce kişi hala enkaz altında kayıp durumda.

Yardım dağıtım merkezlerinde son 24 saatte 12 kişi şehit oldu, 30 kişi yaralandı. Bu merkezlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 456’ya, yaralı sayısı 17 bin 861’e yükseldi.

Açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle son 24 saatte 5 ölüm kaydedildi. Böylece Gazze’de açlık ve yetersiz beslenmeden ölenlerin sayısı 404’e yükseldi. Ölenler arasında 141 çocuk bulunuyor.

