Erakçi: İran, Katar ve Filistinli kardeşlerinin yanındadır

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, İsrail rejiminin Katar’a yönelik saldırısına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Erakçi, yaptığı paylaşımda, İsrail rejiminin pervasız davranışlarına karşı tek etkili yolun İslam dünyasının koordineli ve birleşik hareket etmesi olduğunu vurguladı.

Bakan, İsrail’in Katar halkı ve hükümetine yönelik saldırısının İran’ın asla düşünmeyeceği bir kötülük olduğunu belirterek, “İran, Katar ve Filistinli kardeşlerinin yanındadır” dedi.

Erakçi, sivil misafirlerin bulunduğu şehir bölgelerine yönelik bu yasa dışı saldırıyı güçlü bir şekilde kınadı ve saldırıda hayatını kaybeden masum Katar vatandaşları ile Filistinlilere başsağlığı dileğinde bulundu.

Son olarak Erakçi, İran’ın uluslararası barış ve güvenliğe yönelik tehditlere karşı işbirliğini genişletmeye hazır olduğunu ifade etti.